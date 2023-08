Forrás: Bükk Színtér Nonprofit Kft. - Felsőtárkány Faluház/Facebook

Eger:

Ismét élménysétára hívnak a városban szombaton délután 4 órától a Tárkányi Béla utcából indulva. Mi a közös Egerben és a Hortobágyban? Mi köze a városnak a Bocskai-sapkához? Ezekhez hasonló kérdésekre keresik a választ a séta során. Lehet majd tippelni, egyre közelebb kerülni a megoldáshoz.

A BorzBárban (33-as pince), a Szépasszony-völgyben élőzenével is készülnek a látogatóknak. Szombaton 20:30-kor Kovács Sándor és Mészáros Annamária fognak fellépni. Minden alkalommal tökéletes bulihangulatot varázsolnak. A belépés ingyenes, viszont érdemes asztalt foglalni a +36 20 395 7469-es telefonszámon.

A nagy sikerű Borrock Fesztivál 2023-ban is Egerben, a Szépasszonyvölgyben! Pénteken és szombaton is kihagyhatatlan programokkal várnak mindenkit a Márai Központba. 18:00-kor kapunyitás, 18:30-kor Cloud Factory, 19:30-kor Csikk, 20:40-kor Silver Shine majd 21:45-kor az Aws lép a színpadra. Utána pedig Dj Silverstar gondoskodik a jó hangulatról.

Gyöngyös:

Szombaton 9 órától folytatódik a 10 hét 14 program sorozat, ezúttal a 100 éves Mátravasútra invitálja a helyieket és a környékbelieket a Tourinform. A gyöngyösi végállomáson lehet ismerkedni a vasútvonal történelmével, és érdekességeket is elárulnak a gazdaságilag és turisztikailag is fontos vonalról. Aki kisvasutazni is szeretne a történelemóra után, annak menetjegyet kell váltania.

Poroszló:

Szombaton mindenkinek megnyitják a tájházat. Más napokon az ökocentrum szabadidőparkjában található, 1884-ben épült Tájház az Ökocentrum belépőjegyével látogatható, augusztus 5-én azonban kinyitják a Kossuth utca felőli tájházkaput, így az épület és a benne található helytörténeti gyűjtemény megtekintéséhez nem szükséges belépőjegyet váltani. 11 órától a Nagyiváni Néptánccsoport szórakoztatja fellépésével a közönséget, az udvaron kézműves kirakodóvásár is lesz.

Mátraderecske:

A település üdülőövezetében e hét szombaton harmadik alkalommal rendezik meg a Domonkos-napot, amelyre minden helyi és környékbeli családot szeretettel látnak. A nap folyamán a nevező csapatoknak főzőversenyt rendeznek, de a helyszínen finom sütikkel is lehet nevezni. A gyerekeknek számos programot szerveznek, kreatív kézműves-foglalkozásokkal, arcfestéssel, kosaras forgóval, ügyességi vetélkedőkkel, rajzversennyel várják őket. A nap folyamán vendégül látják azokat a katasztrófavédelmi szakembereket is, akik a nemrégiben súlyos károkat okozó villámárvízben segítették a lakosságot értékeik mentésében. Számukra oklevelet és ajándékot adnak át a mátraderecskei lakosság hálája jeléül. Délután a versenyek győzteseit is kihirdetik, s tombolahúzáson is részt vehetnek. A rendezvény egyúttal frissítőpontja is lesz az ötödik alkalommal megrendezendő Palóc Portya elnevezésű versenynek.

Nagytálya:

Szombaton rendezi meg Nagytálya Község Önkormányzata a 6. Nagytályai Gulyásfesztivált. A program főzéssel indul 12 órakor, 14:30-kor trambulin bemutató, 15 órakor Közös néptánc Böröczky Balázsékkal, 16:15-kor tombolasorsolás, ezt követően 17:30-kor polgármesteri köszöntők utána 17:45-kor Balogh András műsora, 18:30-kor vacsora, 19:30-kor fellép a Geri-Betli Duó, este 21 órakor tábortűz meggyújtása, majd 22 órától utcabál Ircsik László zenéivel. Kísérő programok 14 órától; csillámtetoválás, arcfestés, habparti, medence, élő bowling, ügyességi és kézműves játékok, geocaching, íjászkodás, trambulin, kötélcsúszda és ugrálóvár.

Forrás: Nagytálya Község Önkormányzata/Facebook

Augusztus 6., vasárnap

Felsőtárkány:

Vasárnap is folytatódik a felsőtárkányi rétesnapok, 11 órakor Szép Bence humorista, "a világ legügyetlenebb bűvésze" interaktív családi bűvészshowja nyitja a napot, 12 óra 45 perckor Szép Bence stand up előadása, délután 14 órakor fellép A Felsőtárkányi Asszonykórus, ezt követően 14 óra 30 perckor a színpadon Peter Šrámek. Rétesárusítás vasárnap 10:00 és 15:00 óra között.

Egész hétvégén

Eger:

Pénteken és szombaton este, sötétedéstől a Magyar Asztrofotós Egyesület Egri Csoportjának távcsöves csillagászati bemutatót tart, az Eger és Felsőtárkány között könnyen megközelíthető észlelőréten remek asztrofotós égbolttal és 360 fokos panorámával. A programok között szerepel távcsöves bemutató, csillagászati előadás, hullócsillagles, lézeres csillagképtúra, és asztrofotózás. Helyszín a MAFE egri asztrofotós bázisa, a belépés pedig ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Gyöngyöstarján:

Augusztus 3-tól 6-ig naponta 21 óra 30 perctől a Csillagok alatt országos program részeként éjszakai távcsöves bemutatót tart az általános iskola udvarán Murányi Lajos, a helyi amatőr csillagász. A programban lézeres csillagképtúra és hullócsillagles, valamint a Szaturnusz, továbbá a Hold, illetve a Jupiter megfigyelése szerepel, utóbbi 23 óra 30 perckor kel.