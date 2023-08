A csütörtök délelőtti eseményen a Mezőtárkány határában található tisztítóműnél megtartott projektzáró ünnepségen Tóthné Szabó Anita, a település polgármestere köszöntötte a vendégeket, közöttük dr. Pajtók Gábort, a térség országgyűlési képviselőjét és Lukács Balázst a Füzesabonyi Járási Hivatal vezetőjét. Ugyancsak név szerint köszöntötte több település jelenlévő polgármesterét, így Petrik Lászlót (Egerfarmos), Jakab Gábort (Mezőszemere), Szepesi Pétert (Egerlövő), Nagy Csabát (Füzesabony) és Bozsik Csabát (Besenyőtelek).

A polgármester asszony ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy több évtizedes pályázati munkájuk, elképzelésük vált valóra, majd felvázolta azt az utat, ami a pályázat elnyerésétől a projekt megvalósulásáig tartott. Szavai szerint a Mezőtárkány központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása projekt 2016 második félévében nevesítésre került a környezeti és energiahatékonysági operatív program (KEHOP) vonatkozó kormányhatározatában. A beruházást Mezőtárkány, Egerfarmos, Egerlövő, Mezőszemere önkormányzatai és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda – majd későbbi jogutódai – valósították meg. A támogatási szerződése pedig 2017. április 4-én lépett hatályba.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A projekt támogatási összege – 85 százalékos támogatási intenzitás mellett – 2,9 milliárd forint volt. A 15 százalékos önrészt, 535 millió forintot pedig a magyar állam finanszírozta. A lakosságnak így nem kellett önrésszel hozzájárulni a közműberuházáshoz, s ez rendkívül kedvező a települések számára – derült ki Tóthné Szabó Anita beszédéből.

A polgármester szavaiból azt is megtudták a zárórendezvény résztvevői, hogy a projekt célja a szennyvízelvezetési agglomeráció központi településén, Mezőtárkányon új, korszerű szennyvíztisztító-telep megépítése, valamint az agglomerációba tartozó településeken (Mezőtárkányban, Egerfarmoson, Mezőszemerén és Egerlövőn) szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, szállítóvezeték építése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása volt a települések lakossága részére.

Elmondta azt is a faluvezető, hogy a szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg a jövőben. A fejlesztés megvalósulása által hosszútávon megoldható a települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezése, megszüntethető a talajvíz szennyezése, és az ivóvízbázisok veszélyeztetése, valamint növelhető a környező felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme.

– A projekt megvalósulásának a kormányzati támogatáson túl egy másik fontos alappillére is volt: a négy település összefogása, együttműködése. Sok víz lefolyt a Laskón – ahogy ezt felénk mondják… Nagyon sok kérdésben kellett döntenünk településvezetőknek, képviselő-testületeknek. A pályázat benyújtása és a mai átadási ünnepség között eltelt 8 évben rengeteg egyeztetést kívánt meg a projekt sikeres lebonyolítása. Rögös út vezetett idáig, de úgy gondolom, hogy megérte – fogalmazott.

– Köszönjük Magyarország kormányának a támogatást! Köszönjük Tállai András államtitkár úrnak, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos úrnak és dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő úrnak a projekt sikeres megvalósításához nyújtott segítségét – tette hozzá a polgármester.

A létesítmény avatását megelőző beszédében dr. Pajtók Gábor úgy fogalmazott, hogy tágabb dimenzióba szeretné helyezni ennek a beruházásnak a jelentőségét: történelmi pillanat részese most mindenki, aki itt van. Olyan beruházás valósult meg, amely a négy település életében a mindennapjaik, jelenük és jövőjük meghatározója is.

– Miért is mondom ezt? Akik ott élnek, azoknak nem csak a környezet minősége, hanem a saját életminőségük is javul. Aki átélte – én magam is átéltem annó –, tudja, hogy milyen is az, amikor szikkasztunk, szippantunk. Ehhez még hozzájött a költség és idő dimenziója is. Az se legyen kétséges, hogy ezeken a településeken lévő ingatlanok értéke, forgalomképessége javulni fog. Biztosan lesznek olyan településfejlesztési elképzelések, amelyeknek előfeltétele a szennyvíz elvezetettség, és akkor még nem beszéltem az ipartelepítő tényezőkről, vagy éppen azoknak a vállalkozásoknak a megtartásáról, amelyek itt működnek. Az ő gazdálkodásukat, de nem csak az övéket, hanem az önkormányzati cégek fenntartását, működőképességét jelentősen befolyásolja, hogy ilyen korszerű szennyvízhálózat épült ki – fogalmazott az országgyűlési képviselő.

Szavai szerint a beruházással megvalósul a szennyvizek ártalommentes elhelyezése, a talajvíz, föld alatti vízbázisok veszélyeztetettsége megszűnik és a környezetterhelés is csökken. A megtisztított szennyvíz a Laskó patakba kerülve egy természetes körforgás részévé lesz. Egy jelentős mennyiségű szürkevíz kerül vissza a természetes vizek körforgásába, szolgálhatja az öntözést, szolgálhatja az aszály, a talajkiszáradás és a talajszint csökkenés elleni védelmet is.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Ez a beruházás ugyanakkor hozzájárul Magyarországnak az Unióval szemben vállalt derogációs kötelességeinek a teljesítéséhez is. A szennyvíziszap, ami itt keletkezik, később – egri beszállítást követően – energiaforrássá válik. A vízi közműrendszer működése is hatékonyabbá lesz. A megvalósult beruházás a magyar vízi közműhálózat részévé válik. A háztartások 95 százaléka van ma a vezetékes hálózaton víz tekintetében, ám a szennyvíz hálózati rákötés a községekben csak mintegy 60-62 százalékos, s fontos, hogy ez a közmű olló záruljon, tehát a szennyvíz hálózatra bekötött vidéki háztartások aránya is nőjjön. Azért fontos ez, mert a közüzemi ellátásnak nincs alternatívája – fejtette ki Pajtók Gábor.

A honatya végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik a megadott határidőre, a megadott forrásösszegen belül részesei voltak annak, hogy ez a beruházás átadásra kerüljön.