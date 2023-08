– Örömmel számolhatok be arról, hogy idén száztíz iskolatáskát, húsz tolltartót és nagyon sok tornazsákot sikerült összegyűjteni az iskoláktól és az óvodáktól, valamint magánszemélyektől. Az eszközök szépek és tiszták, ezért bízom benne, hogy a gyerekek örülnek ezeknek, és segíti őket a tanulásban is. Mindezeken túl pályáztunk a Civil Alap támogatására is, abból a forrásból füzetcsomagokat állítottunk össze ceruzával és színes ceruzával, hogy ezekkel is támogassuk a rászoruló családokat – nyilatkozta. Hozzátéve: egyesületük a jövőben is több hasonló megmozdulást szervez, a céljuk ugyanis az, hogy támogassák a nehéz sorsú embereket és megkönnyítsék mindennapjaikat.