GYÖNGYÖSI UJSÁG. TÁRSADALMI HETILAP. 1900. AUGUSZTUS 5.

Új asphalt.

A Kossuth Lajos utczából a tüzoltói laktanya mellett nyiló „Papp Melchizedek utcza” keleti oldalán a barátok templomáig uj asphalt járda készül. Az érdekelt háztulajdonosok szabályrendeletileg megkivánt többsége a járda épittetésére irányuló kérvényét már be is adta hatóságunknál. Kivánatos volna ha más utczák lakói is követnék e példát, különösen a német utczai déli oldalon hol – mint már a polgármester figylemét is felhivtuk – a leányiskolai nyaktörő járda a botrányosnál is botrányosabb állapotban leledzik.

HEVESVÁRMEGYEI HIRLAP. POLITIKAI ÉS VEGYESTARTALMU LAP. 1904. FEBRUÁR 28.

A szinügyi bizottság ülése.

Eger város szinügyi bizottsága az elmult héten kétszer is ülésezett, hogy a szinház épitése körüli kérdésekben intézkedjék. Első alkalommal az uj szinház körüli tér parkirozásával, a villamossági berendezéssel és a diszletkérdésekkel foglalkoztak. A parkirozást illetőleg a bizottság elfogadta a városi mérnök tervét, mely szerint a szinház körüli, valamint a Hunyady-tért cserjékkel, fenyőkkel és cziprusokkal ültetik be. A terv keresztülvitelére a városi mérnököt, kertészt és egy szükebbkörü bizottságot küldtek ki. – A villamossági vállalat vezetője bemutatta a szinház világitási tervét, valamint a csillárok és lámpák rajzait. Vita támadt a felett, hogy függő főcsillárt szerezzenek-e be, vagy a Kristály szinház mintájára mennyezet-világitást alkalmazzanak. A bizottság az utóbbi: kevésbé czélszerü inditvány mellett döntött. – Elrendelte egyben, hogy a vállalkozó a szinház épületét már eddigi állapotában is 50,000 koronára biztositsa. – A diszletekre nézve három ajánlat érkezett be. Az ajánlatokat javalattétel végett szükebb bizottságnak adták ki, melynek tagjai: Jankovics Dezső, Hanák Gyula, Bárány Géza, Volf Károly, dr. Pátz Ferencz, Légmán Imre, dr. Maczki Valér és dr. Setét Sándor.

Tegnap délután ez a diszlet-bizottság ülésezett, hogy a beérkezett ajánlatokat áttanulmányozzák. Minthogy azonban ezek az ajánlatok igen eltértek ai szinház czéljaitól és méreteitől, a bizottság abban állapodott meg: hogy ujabb, meghatározott diszletekre vonatkozó versenypályázatot hirdetnek majd.

A Hevesmegyei Gazdasági Egyesület hetilapja vasárnaponként került az olvasók kezébe

Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

EGRI POSTA. HETILAP. 1862. ÁPRILIS 13.

Levelezések.

Sokan tréfának veszik talán e sorokat; pedig nem tréfa. Az embernél igen megszoktuk nézni, hogyan öltözik; s ha nem is annyira gazdagon mint tisztán látjuk, már jól itélnek felette.

Ép ugy itélünk városokról s falvakról is. Olvasóim ha valamely falun keresztülutaztak, s annak rendetlen utczáin öles sárban botorkáztak, bizonyosan elmondták felette: piszkos utcza, ronda népre mutat.

Nem tudom, hogyan esnék nekünk is ha valamely idegen, utczáinkon keresztül menve, annak szemetdus külsejéről a fentebb emlitett következtetésre jutna; mert az ok hason következtetésre kézzel foghatólag áll előttünk.

A ki Augias istállójáról fogalmat kiván szerezni magának, csak menjen a Széchenyi-utczára, hol sárdombok emelkednek, s maholnap valóságos szemétdobbá változik át. A vihar aztán, alkalmazva a deák közmondát: aequalis divisio non conturbat fratres – igyekszik a mellékutczákat, udvarokat, s ha véletlenül nyitott ablakot talál, a szobákat is ellátni – porral, szemettel; nem is emlitve, hogy a járókkelők zsebeit, szemét, száját s fülét már akkor egészen megtömé. A baj pedig nem oly nagy, hogy azon könnyen ne lehetne segiteni. Városi előljáróságunk százszor volt már erre figyelmeztetve; de minthogy az behunyt szemmel jár, s míg valamely sárhegyen keresztül nem esik, tán ki sem nyitja – jó volna ha közerővel intézkednénk egy oly mód felett, mely által legalább a Széchenyi-utczát tisztán lehetne tartani. Pesten csizmatisztitó gyermekek állnak az utczák szegletein, kik pár krért a csizmát kitisztitják. azt a sok koborló gyermeket nekünk is a helyett, hogy a járókkelőknek kéregetéssel alkalmatlankodnának, nem lenne czélszerütlen kiállitani az utczák bizonyos pontjain; hogy a nekik kiszabott tért öntözzék és tisztogassák. – Bizony kik mellettük el fogunk haladni, nem fogunk sajnálni szolgálatukért néhány krt a perselyükbe dobni; s ez által az utcza is tisztán tartatnék, azok pedig kik oda alkalmaztatnának, rendesebb munkára szoknának koldulás helyett. A tisztaság a dolog lelke.