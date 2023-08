Szent István öröksége, gondolatai megőrzésének fontosságára, mint a ma élő emberek feladatára hívta fel a figyelmet Minczér Gábor egri alpolgármester a Felsővárosban tartott ünnepségen szombat délután. Az államalapítás ünnepének előestéjén a lakótelep szívének számító Nemzedékek terén felállított színpad körül sokan összegyűltek, hogy tanúi legyenek az új kenyér megáldásának, s meghallgathassák a ceremónia után Dolhai Attila koncertjét.

Mindezek előtt az alpolgármester ünnepi köszöntőjében beszélt arról is, hogy meglátása szerint a Felsővárosban egyre erősebb civil közösség kovácsolódott össze, hiszen a Felsőváros Csillaga mintájára ma már egy másik városrészben, a Lajosvárosban is példát vettek róluk, ők is választanak csillagot.

– Az ilyen közös ünneplésnek is, mint ez a mai az a fő feladata, hogy az egyén helyett a közösséget szólítsa meg – tette hozzá.

A nemzeti színű szalaggal átkötött új kenyeret Ajler Gellért atya, a Szent II. János Pál Missziós Központ lelkésze áldotta meg a Nemzedékek terén. A megszentelt kenyeret a ceremónia után körbekínálták a közönségnek.