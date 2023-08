– Kedves Dida és Gyuri, SupBázis Családom!

Éppen 2 éve, így nyár végén toppantam be először hozzátok, alig ismerve ezt a sportot. Ti azonnal határtalan szeretettel fogadtatok és az első edzéstől kezdve már közösen terveztük a jövőt, a versenyeket és a sikereket is. Rengeteget dolgoztunk a vízen és szárazföldön, hogy már az első versenyen, egy Világkupán második helyezett legyek. Majd sorra jöttek az országos, nemzetközi sikerek, melyekben Ti mindig ott voltatok, vagytok. Nagyon hálás leszek nektek mindörökre azért a sok sok tanításért, önzetlen szeretetért, amit Tőletek kaptam. Ti indítottatok el ezen a csodálatos úton, ígérem végig megyek rajta és majd egyszer, felállok az olimpiai dobogó legfelső fokára, ahol Ti is velem lesztek! Rengeteg szép emléket szereztem a Bázison, nagyon fognak hiányozni azok az örömteli napok amiket eltölthettem itt.

El nem múló szeretettel: Csillag - írta bejegyzésében.

A SUP iskola is nyílt levélben válaszolt a fentebbiekre:

– Köszönjük Csillag a kedves szavaidat, mi is örökre a szívünkbe zártunk és büszkék vagyunk arra, hogy az edzőid voltunk! De a SUP Bázis SC egész közössége is hálás, hogy megismerhetett téged. Biztosak vagyunk benne, hogy továbbra is kiugróan szorgalmas és önmegtartóztató munkával fogod halmozni a jobbnál jobb eredményeket. Az egyesület-váltásod kézenfekvő ésszerűség, amivel mi is egyetértünk, hiszen a Balatonhoz költöztök pár napon belül. Szorítunk érted továbbra is, és találkozzunk minél több versenyen! - írta jókívánságait az iskola.