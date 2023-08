Mindig is érdekelt a kriminológia, az egyetemi évek alatt is gondolkoztam azon, hogy ezen a szakon folytatom a tanulmányaimat, akkor az ELTE-vel szemeztem, azonban nyelvvizsga hiányában ez az álmom meghiúsult. Amikor pedig meglett az áhított nyelvvizsga, nem vonzott úgy a tanulás, pedig már a Miskolci Egyetemen is meghirdették a képzést levelezőn is. Néha eljátszok a gondolattal, mi lenne, ha.

Sokáig érthetetlen volt számomra az, hogy mások nem úgy gondolkoznak, mint én. De rájöttem, hogy ettől vagyunk mások. Én szeretnék belelátni a bűnelkövetők fejébe, hogy mit, miért tesznek, mások hiába imádták a Mindhunter sorozatot (ami a kegyetlen gyilkosok fejébe enged betekintést), mégis azt mondják, nem kíváncsiak arra, mit gondolnak az emberek, hiszen gonoszak. Engem viszont nagyon is érdekel, hogy mi vezet el addig, hogy kegyetlenül végezzen bárkivel.

Annyira kíváncsi lennék, hogy az angyalföldi gyilkossággal vádolt férfit milyen traumák érhették korábban, és mi járt a fejében akkor, amikor megölte barátnőjét. Mert szerintem durva dolgok játszódhatnak le egy emberben, ha képes ilyen tettre. Van, aki azt mondja, hogy bárki ölhet hirtelen felindulásból. Azonban szerintem annak, hogy valaki gyilkoljon, sokkal komolyabb és mélyebb háttere van, hiszen semmi nem fekete-fehér. Izgalmas kérdések ezek, és szívesen elmerülnék a témában, de félek, hogy túl sötét dolgokat ismernék meg a lélek útvesztőiből.



(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)