Büszke vagyok arra, hogy a gyerekeim zenészek. Nem is tehetségtelenek: a nagyobbik fiam ebből él, a kisebbik pedig, bár más utat választott, konszolidált imázsa ellenére olyan rockerhanggal és basszustalentummal rendelkezik, amivel mások a nagyszínpadon is rég megcsinálták volna a szerencséjüket.

Noha nyiladozó elhivatottságuk óta figyelemmel kísérem pályájukat, még évtizedek múltán is képesek meglepni valamilyen újdonsággal. Hol egy akkorddal, hol újabb sikeres fellépéssel. Elfogult vagyok, persze, s csak azt sajnálom, hogy egy telt házas arénában nem ordíthatom külön-külön mindenki fülébe, igen, ez az én kölyköm, akiben kedvem telik. Egypár cselekedetüket viszont nem értem. Például, ha már van egy rakat hangszerük, minek az újabb és újabb, sokszor olyan áron, amiért akár jobb autót is lehetne vásárolni.

Mi szükség a halmozásra, amikor a gitármennyiség töredéke is elegendő volna, hogy jó legyen a buli; a közönség nagy része észre sem veszi az árnyalatnyi különbséget. Aztán rájöttem, hogy mindez igaz, de mégsem.

A megfejtés a teljességben keresendő, amit ha más nem is érzékel feltétlenül, a zenész mindenképpen. Olyasmiről beszélünk, mint amit jómagam az íráskor élek át. Lehet, hogy egyes kifejezések között alig van különbség, pedig az érzéseket is lehet árnyalni. Aki komolyan gondolja, amit művel, az képes is rá. Minél több a tiszta hang, annál kevésbé hamis a melódia.

