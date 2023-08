Korábban portálunkon is hírt adtunk arról, hogy több millió forintot érő lipicai lovakat lopott el három férfi egy Hatvan környéki tanyáról fényes nappal.

A Tények szerdai riportjából egyebek mellett kiderült, hogy a három férfi több óráig gyalogolhatott, míg végül egy erdős részen kikötötték az állatokat és elmentek. A kikötött lovakat azonban meglátta egy nő, aki meg is zavarta a visszatérő tolvajokat, így ők a lovak nélkül elmenekültek. A polgárőrök és a helyiek is keresték a három férfit, de nem találták őket. A rendőrségen feljelentést is tettek.

– Mikor ideértem, akkor láttam meg, hogy a lovak biztonsági övvel vannak kikötve a fához. Ekkor egyértelmű lett, hogy lopott lovakról van szó. Mikor közelebb mentem, megismertem a lovakat, és még inkább egyértelmű lett számomra, hogy lopott lovak. Ezután értesítettem a gazdájukat – mondta el a Tényeknek Laska Nikolett.