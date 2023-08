– Berecz Mátyás országgyűlési képviselői jelölésével egy időben érkezett Balla Péter, aki Mátyás kampányfőnöke volt. Gyakorlatilag ebben az időben már teljesen elkezdte kizárni a régi tagokat a működésből, a csúfos választási bukást jórészt Balláék javára írható. Az egy olyan helyzet volt, ami sokkal jobb eredménnyel végződhetett volna, ha nem ezek az emberek veszik a kezükbe a kampányt. Én már 2022 tavaszától nem működöm együtt a helyi szervezettel, mert nem tudok és nem is akarok a jelenlegi vezetéssel dolgozni. Az évi 2400 forint tagdíjat sem fizetem ekkortól. Hegedűs János, a korábbi egri elnök ugyanis a választás után lemondott, hiszen a szervezeten belülről érték támadások. A szervezet feloszlott, majd Balla Péter vezetésével újjászerveződött – magyarázta az előzményeket Földvári Győző. Mint mondta, az a vád, hogy soha nem pártérdeket képviselt a közgyűlésben, és nem egyeztetett a DK-val, természetes, hiszen független képviselő, az pedig nem befolyásolja az önkormányzati munkáját, hogy a DK rendezvényeit, működését korábban erősen támogatta.

– Az Egységben a Városért Egyesülettel kerültem be a közgyűlésbe. Ilyen szempontból a Demokratikus Koalícióval elszámolnivalóm nincs – szögezte le. – Tehát a közlemény egy rosszindulatú csúsztatás, amelyben azt is elmondták, hogy a saját érdekemet tartottam szem előtt. Nem tudom, hogy ebből minek kéne kiderülnie. Szerintem inkább arra igaz ez, aki a közleményt írta, tekintve, hogy puccs-szerűen került hatalomra a jelenlegi vezető. Egyénként abban sem értettünk egyet, hogy jelöltet indítottak az időközi választáson, amelyet az után tartottak, hogy Berecz Mátyás lemondott önkormányzati mandátumáról. Elindítottak egy jelöltet, aki rövid idő múlva gyakorlatilag elmenekült innen. Én végig azt mondtam, hogy egy csúfos választási bukás után néhány héttel nem szabad az időközin jelöltet indítani – mondta Földvári Győző. Mint mondta, már régen megtehették volna, hogy törlik a támogatók listájáról, de eddig ezt nem tették meg, hiszen annak ellenére, hogy nem párttag, sokan kötik össze a nevét a DK-val, hiszen aktívan részt vett rendezvényeiken is.

– Nem az a lényeg, hogy van-e pártkönyvem, hanem az, hogy mit teszek az adott közösségért. A Városgondozás Eger Kft. ügyével kapcsolatban pedig annyit tudok elmondani, hogy mind tudjuk: durván másfél éve akarják a cég vezetőjét leváltani a közgyűlésben, azóta tart a káosz. Ez nem sikerült, majd Juhász Géza korábbi ügyvezető mandátuma lejárt. Aztán megint szerencsétlen kinevezés történt, okirat hamisítási ügy lett belőle. Olyan helyzet alakult ki, amelyben a cég az ellehetetlenülés szélére került. Lehet NER-ezni, nem NER-ezni, de számomra ez nem fontos. A lényeg, hogy olyan vezető kerüljön a céghez, aki szakmailag felelős vezetője. A megbízott vezető a napi ügyeket viszi, de nem lesz képes rendszerben, távlatokban gondolkozni. A szakmailag megfelelő ember hetek alatt felméri a cég helyzetét, és egy hónap alatt el tud kezdeni olyan irányba mozdulni, ami megmutatja, hogy képes-e a céget talpra állítani. Az új vezető, Eged Renátó is 90 napos próbaidővel indul. Ha megfelelő vezető, látszik a jó irány és a törekvés, akkor engem nem érdekel a párthovatartozás. Én a városért dolgoztam eddig is, és ezután is. Ha valaki számon akar rajtam kérni valamit, akkor nézze meg az intézményi biztosi munkámat – fogalmazott Földvári Győző.