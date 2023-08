A projekt több túraútvonalon, természeti élményeken keresztül mutatja be az ökotudatos túrázás gyakorlatát. A fejlesztés keretében Mátraderecske, Parád, és Recsk települések tematikus túraútvonal-hálózata jön létre, a térség szemet gyönyörködtető természeti és vízkincseit, népszokásait kísérve. Az útvonal mentén esőházak, állomásjelző táblák, információs táblák, asztalok, padok, panorámateraszok kerülnek elhelyezésre. Parádon háromszintes kilátó épül, emellett a legendás Rákóczi-fa állapotmegőrzése érdekében védőház is helyet kap a településen. Mátraderecskén a turistaút mentén forrásház várja majd a kirándulókat, valamint sor kerül a jelenleg funkcióját vesztett gyaloghíd felújítására is.