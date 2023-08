A munkaszervezeti vezető már a júliusi alkalmon elmondta portálunknak, hogy az akció célja kettős.

– Egyrészt az, hogy szedjünk össze annyi lakossági hulladékot az utcáról, amennyit csak lehetséges, s az önkéntes megmozdulással közösen varázsoljuk tisztábbá a környezetünket. Másrészt, mivel a nagyobb gyerekeket is hívtuk, velük egyfajta preventív célú beszélgetést is kezdeményeztünk. Szeretnénk, ha ráébrednének, közel se lesz annyi szemét az utcán, ha nem dobálják el. Szeretnénk láttatni velük, hogy menő dolog a Földért tenni valamit. Évente többször is szeretnénk megszervezni az önkéntes szemétszedést, augusztus 16-án már biztosan újra lesz – részletezte korábban Aradi Mária.