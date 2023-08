Gyermeknapot tartanak szeptember 2-án, szombaton a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban. Az eseményen a kicsik interaktív bűvészműsorban vehetnek részt, vadászkutyákkal ismerkedhetnek, s bemutatkozik a Hortobágyi Madárkórház is. Lakatos Anna, az intézmény igazgatóhelyettese közölte: igyekeztek olyan programokat összeállítani, melyek szórakoztatók és ismeretterjesztők is egyben.

– A vadászatnak esetenként negatív megítélése; szeretnénk mindenki számára információt nyújtani erről a tevékenységről, s bízunk benne, hogy a vendégeink pozitív szemlélettel térnek haza, miután rendezvényünkön jobban megismerik a vadgazdálkodást – emelte ki.

A program keretében különböző tematikájú standoknál ismerkedhetnek a gyerekek a vadászattal, de a népi mesterségekről is többet tudhatnak meg. Mindezek mellett lesz arcfestés, csillámtetoválás és büfésarok is. A kerti programok délután is folytatódnak, ugyanis a madársuli előadásán vehetnek részt az érdeklődők. A rendezvényen fellépnek a Nagymarosi Ütősök, Juhász Anikó dog dancing bemutatót tart, s az esemény a Csimota zenekar koncertjével zárul.