A már két éve zajló energiaválság miatt tavaly a helyi önkormányzat bevezette a fűtési támogatást, ami teljesen külön áll az állami szociális tűzifa programtól. 2022-ben így százhúsz családnak tudttak pénzbeli segítséget nyújtani fűtési költségeik támogatására.

Forgó Gábor polgármester arról tájékoztatta a lakosságot, hogy idén februárban a képviselő-testület úgy döntött, hogy a költségvetésben ezt az összeget megnöveli és a pénzbeli támogatás mellett tűzifával is segítséget nyújt. A jogosultság feltételeiről az önkormányzatnál érdeklődhetnek és itt igényelhetik a kérelmekhez szükséges adatlapokat is. Arra is felhívta a lakosok figfyelmét, hogy a támogatást (pénz vagy tűzifa) csak az a mátraderecskei lakos kaphat, aki írásban benyújtotta október 31-ig a kérelmét és azt a szociális bizottság támogatta.