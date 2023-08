Mint ahogy arról az elmúlt egy évben folyamatosan beszámoltunk, gyakorlatilag tavaly nyár óta bizonytalan a Városgondozás Eger Kft. vezetői pozíciója. A korábbi ügyvezetőt, Juhász Gézát számos alkalommal megpróbálták közgyűlési döntéssel leváltani, ám a cég taggyűlésein ezt nem sikerült végigvinni. Idén tavasszal Balázs Ernőt nevezték ki ideiglenesen, de ez sem ment könnyedén, s azóta meg is szűnt a megbízatása. Egyébként per és cégbírósági eljárás is kezdődött az ügyvezető kinevezése miatt.