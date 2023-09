Ági nénit köszöntötte születésnapján Kovács Cs. Tamás, aki nemzetközi vízilabda-bíróként is rengeteg tapasztalatot szerzett az elmúlt években.

– Ági néni ikonikus alakja az egri uszodás világnak. Bátran mondhatjuk, hogy bárki, aki az elmúlt években megfordult az egri uszodákban, a strandon összefutott vele. Szenior úszóként, fiatalokat megszégyenítő módon versenyzett határon innen és azon túl egyaránt! Büszkék lehetünk rá egriként! Születésnapján Lázár Ritával a Sportmúzeum igazgatójával és Szabóné Zsuzsával egykori úszótársakkal, jómagam pedig az Egri Vízilabda Klub nevében, köszönthettük Ági nénit otthonában - írta Facebook-bejegyzésében Kovács Cs. Tamás.

Hozzátette, sajnos Ági néni már nem igazán tud egyedül kimozdulni otthonról, de a család, barátok gondoskodása, szeretete mindig társaságot biztosít a ma is csillogó tekintetű Ági néninek. Igazi “élő történelem”, ahogy a szeretett családjáról, utazásairól, ismerőseiről, barátairól szóló történeteit meséli rendületlenül és mutatja a hozzájuk kapcsolódó emlékeit. Büszke úszóként elért sikereire, lelkesen sorolja sportélményeit.

– 1927-ben születtem Mezőkövesden – ahogy meséli Ágnes néni –, de már négy hónaposan Egerbe költöztünk, így tulajdonképpen egrinek tartom magam - idézte fel Kovács Cs. Tamásnak, aki bejegyzésében arra is kitért, hogy Ági néni édesapja, Kiss Béla fürdőmester és úszómester volt. Így az úszás, a víz szeretete korán megjelent az életében, 4 éves kora óta, gyakorlatilag minden nap úszott. Néhány éve sajnos már nem tud ebbéli hobbijának hódolni, de ma is feladatokkal látja el magát, ahogy mondja ezek tartják karban és motiválják. Rengeteget olvas, odafigyel, hogy szellemileg is meglegyen az “edzés”.

– Kérdésemre, hogy mi szükséges ahhoz, hogy “ezt a szép, 18 éves kort” megélje az ember, azt válaszolta, hogy mindig van valami feladat, amit kitűz maga elé és azt meg kell csinálni! És persze, egy kis csoki mindig belefér a napba! Örülök és köszönjük azt a fajta szeretetet, fiatalos, erőt sugárzó lelkesedést, pozitív hozzáállást az élettel kapcsolatban, amit tőle kaptunk útravaló gyanánt! Isten éltesse még sokáig, Ági néni! - írta.