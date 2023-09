Az Eger Sikeréért Egyesület elveinek egyik alappillére a város kulturális és turisztikai értékének megőrzése és gyarapítása – mondta Forgó János, az egyesület elnöke pénteken az Érsek utcában, ahol az Egri Csillag Sétány legújabb, 10. díszkövét avatták.

Csank János az Egri Csillag sétányon

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Olyan emberek kerülnek a csillagok közé, akik munkájukkal hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez. Egyesületünk elnökségének döntése értelmében most Csank János mesteredzőnek avatunk csillagot, aki 2020-óta tagja is az Eger Sikeréért Egyesületnek. Szerencsém volt együtt játszani vele az Eger SE csapatában, s több évtizede barátomnak mondhatom. Köszönöm a város képviselő-testületének, hogy idén is támogatást nyújtott törekvésünkhöz – fogalmazott Forgó János.