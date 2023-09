Immár hagyomány Domoszlón, hogy mindig az adott ünnep vagy évszak szerint ékesítik fel a település pihenőparkjában álló kis faházikót. Ezúttal az ősz színeibe öltöztették, és az évszakhoz kapcsolódó tárgyakkal rendezték be. Paulenka Richárd polgármester már korábban arról tájékoztatta portálunkat, hogy tavaly a téli szeles időjárás tönkretette a parkban álló kis lakot, de utána sikerült egy új, stabilabb alapokon álló építményt állítani a parkba. Portálunkon is beszámoltunk róla, hogy idén farsangkor, március 15. tiszteletére, és a nyaralás időszakára is új köntösbe öltözött a község központjában álló látványosság.