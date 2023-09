– A hús a Kunsági Nemzeti Parkból van, a burgonya egy biogazdaságból érkezett. Az édes és sós sütemények is itt készültek, helyi szilvalekvárral. Noszvaj csodás hely, itt kicsit még lassabb az élet mint máshol, s sokkal emberibb, nem véletlenül élünk itt. Nincs termálfürdő, vagy egyéb hasonló adottsága, maga az egyedülálló helyi kultúra az, ami turistacsalogató. A helyiek nagyon kedvesek, a gyermekünk idejár iskolába – mesélte.

A vendégeket szafaribusz szállította a faluban egyik háztól a másikig, hogy egyszerűbb legyen mindent megkóstolni. Közben egész nap gyermekprogramok várták a kicsiket: az iskola udvarán ugrálóvár, népi játszótér, a gazdaházban bajvívás, mesedélutánok, bábszínház és papírszínház várta a gyermekkel érkezőket. A patakparton kézműves kirakodóvásárban lehetett válogatni, s nyitva állt néhány borospince is a vendégek előtt. A rendezvény ideje alatt éppen zajlott egy hamisítatlan falusi lagzi is. Este a L'art pour l'art, majd az Aiea Jazz Trio lép föl, s hajnalig tartó utcabált is ígérnek annak, aki táncolna is egy jót az ebéd és a vacsora után.