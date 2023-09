A 94. életévében járó Mihály bácsi ma is aktívan alkot. Gyöngyösi lakása és annak kertje valóságos múzeuma a fafaragásainak. Annak ellenére az, hogy mint beszélgetésünk során elmondta, meglehetősen későn kanyarodott élete pályája erre a művészi útra. Fiatal sportolóként futballozott a magyar legenda Puskás Ferenc ellen, de megjárta az 1956 utáni megtorlás börtöneit is. Élete végül összekapcsolódott az erdészettel, majd megadatott neki, hogy csak a fafaragással foglalkozzék. Jakkel Mihály abban bízik, hogy a fába formázott munkái a felnövekvő generációk lelkében, szívében is mély gyökereket eresztenek, idézve a múltat, megőrizve magyarságtudatunkat, Istenbe vetett hitünket. Isten, haza, család – ebben a hármas gondolatkörben voltam, vagyok, meg amíg élek. Ez óriási fontosságú! – vallja Jakkel Mihály.