Az európai uniós forrásból származó Ginop Plusz pályázati támogatásból komplex fejlesztés valósult meg a Kálban működő Masterprofil Kft-nél. A 209 millió forint összegű, 70 százalékos arányban vissza nem térítendő támogatás segítségével közel 300 millió forint értékű beruházás valósulhatott meg, melyről Lukács Flórián, a Masterprofil Kft. cégvezetője beszélt részletesen.

A vállalat a fejlesztések hatására bővítette a termékpalettáját, emellett hatékonyabbá és versenyképesebbé vált.

Versenyképesebbé vált az üzem

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen bővült a cég gépparkja. Új termékként alumínium lábazat indító profil gyártása kezdődött meg, így exportképes termékkel gyarapodott a gyártott termékek köre. A modern fémlemez hasítógéppel pedig a termelési hatékonyság javult jelentős mértékben, és csökkent általa a szén-dioxid kibocsátás. A cég telephelyén ingatlanfejlesztési munkálatokat is végeztek a támogatásnak köszönhetően. Ezek mellett új, kültéri raktározásra alkalmas területet is kialakítottak – részletezte Lukács Flórián, akinek a szavaiból az is kiderült, hogy energiahatékonysági fejlesztéseket is végrehajtottak. Az ipari gyorskapuk és a megújuló energiaforrásokkal működő hőszivattyú telepítése nem csak a fenntarthatóság érdekében, hanem az energiaköltségek jelentős csökkentését is szem előtt tartva történt. A csarnok külső és belső világítását LED-esre cserélték. Emellett az új, tintasugaras feliratozó gép lehetővé teszi a termékek precíz, akár QR kódos jelölését a partnerigényeknek megfelelően.