A legtöbb – minden harmadik – foglalás két éjszakára, valamivel több mint a foglalások negyede egy éjszakára, és ötből egy pedig három éjszakára szólt. Bár ez a sorrend trendszerű az elmúlt évek statisztikái alapján, azonban idén a teljes foglaláshoz viszonyítva arányaiban többen választották az 1-2 éjszakás tartózkodási időt, mint tavaly vagy 2019-ben és azt megelőzően. Ez a kategória a Szállás.hu-n leadott, idei nyári foglalások 57,7 százalékát tette ki, ami tavaly 56,2, 2019-ben pedig 56,5 százalék volt.

Siófok, Budapest, Hajdúszoboszló, Eger és Gyula zsebelték be a foglalások zömét. Balatonfüred, Hévíz, Szeged, Pécs és Zalakaros kerültek még a top belföldi úti célok közé.

– Az első helyezettre, Siófokra, kétszer annyian foglaltak, mint a dobogó második fokán lévő Budapestre – mondta Kelemen Lili. A sajtószóvivő azt is megemlítette, hogy sokan keresték fel az Egri várat, a Gyulai Várfürdőt, a Plázs Siófokot, a Hungarospa Hajdúszoboszlót és a Zalakarosi Fürdőt is. Az oldalon végzett keresések során a leggyakrabban a félpanzió, a reggeli, az önálló ház, a medence, a hotel és az előlegfizetés nélkül foglalható szűrőket használták a vendégek. A foglalások harmada apartmanba, 27 százaléka hotelbe, 22 százaléka vendégházba, 14 százaléka panzióba és 6 százaléka egyéb típusú szálláshelyre szólt.

– Ugyan összességében kevesebb foglalás volt, mint tavaly, viszont a foglalások szállástípusonkénti eloszlása némi változást mutat – tette hozzá a sajtószóvivő. Idén nagyobb arányban részesültek a foglalásokból az apartmanok és a négycsillagos hotelek, mint tavaly.

