Csütörtökön immár negyedik alkalommal rendezett lecsófesztivált az abasári idősek klubja. Kerek Valéria klubvezető elmondta, hogy mintegy 85 résztvevő érkezett a vidám eseményre Nagyfügedről, Karácsondról és az abasári szociális otthonból, na, meg természetesen a házigazda klub részéről. Mint kiemelte, az alkalom a kizárólag a lecsóról szólt.

– Az alapanyagot, a paprikát, paradicsomot és a hagymát, továbbá a zsírt és a kenyeret a mi idősklubunk biztosítja. Én szoktam ezeket megvásárolni. Mire jöttek reggel a vendégek, már mindent előkészítettem, a paprikát, paradicsomot megmostam. Fogadásként szokás szerint egy kis pálinka is megalapozta a jókedvet. Az nem maradhat el. A zsíroskenyér is a vendégfogadás része, paradicsommal, paprikával, hagymával. A többi, a hozzávalók aprítása és a lecsókészítés már a csapatok dolga. A versenyző gárdák létszáma nincs meghatározva, ahányan jöttek egy helyről, mindenki részt vehet a megmérettetésben. A végén természetesen összeül a zsűri is, a helyezések azonban inkább biztatás jellegűek, hogy csak így tovább. Az idősek sem elsősorban a lecsó miatt érkeznek, valójában a társaság kedvéért jönnek. Lehet jókat beszélgetni a rég látott ismerősökkel, illetve ismerkedni az új klubtagokkal. A közös ebéd után kezdődik mindig a tánc. Szintetizátoron egy muzsikus szolgáltatja egész nap a talpalávalót. Nem is hiába, nagyon szeretünk mindannyian táncolni. A legidősebb résztvevőnk már a 92. életévét tapossa, de mindig imád itt lenni velünk az egyéb rendezvényeinken is. Hosszú évek óta foglalkozom ilyen rendezvények megszervezésével, nagy öröm az időseket együtt látni. Külön köszönjük az abasári önkormányzatnak, hogy letérkövezte az eseménynek helyet adó teraszt. Hatalmas segítség ez nekünk – részletezte Kerek Valéria.