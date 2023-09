Szavaiból az is kiderült, a gyülekezettel szerettek volna egy felújítást, s volt is egy pályázati lehetőség erre. Önmagában ez nem fedezte a költségeket, a gyülekezet is gyűjtött hozzá több mint hatmillió forintot, valamint Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár osztálya is támogatást nyújtott a torony befejezéséhez.

Helyére emelték az új süveget

Forrás: Beküldött / Pál László

Mivel annyira rossz állapotban volt, hogy költségesebb lett volna felújítani, mint egy újat építeni, így egy teljesen új süveg került a poroszlói református templomra hétfőn.

– Hoór Kálmán építészmérnök tervezte az új süveget, erdélyi harangláb stílusban, olyan különlegességgel, hogy a 45 fokban el van forgatva a csúcsa, s acél keretre épült rá a szerkezet. Ezek azért voltak fontosak, hogy a viharos szelekkel szemben ellenálló legyen. Egy hernádnémeti ács család, Koseczki János ácsmester és fiai készítették el – részletezte a lelkész, s hozzátette, az új süveg csúcsdísszel együtt 34 méter magas. Mohazöld színű, pikkelyfedéssel készült, s ez annyira egyedi, hogy az országban nincs még egy olyan református templom, amely ezzel a fedési módszerrel készült volna. A kakast keleti irányba, a felkelő Nap felé fordították, s további református jelképek, így a glóbusz és a csillag is látható az új süvegen.

A református építészetben az 1700-as évek végén, az 1800-as évek elején építhettek először tornyokat a templomokra, így kifejezetten direkt elütő színnel valósították meg ezeket, jelezve így a különlegességüket. A poroszlói református templom is ilyen, valamint az is közrejátszott az új megjelenésben, hogy a zöld szín hangsúlyozza, hogy a Tisza-tó melletti környezetben van.