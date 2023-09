– Abban állapodtunk meg, hogy amennyiben az érintett települések képviselő-testületei is egyetértenek ezzel, első szigorításként Kápolnától, a 3-as főúttól a verpeléti kőátrakóig a 20 tonna feletti járművekre 30 kilométeres óránkénti sebességkorlátozást vezetnek be lakott területen belül, a kellő ellenőrzéssel. A súlyos problémát ugyanis nemcsak a kamionok száma jelenti, hanem az is, hogy azok gyakran komoly veszélyt okozva száguldoznak lakott területen belül is. A sebességkorlátozás tapasztalatait a jövő év elején értékeljük. Ez az intézkedés azonban csak a probléma egyik felét kezelheti. Ha lassabban is közlekednek majd, de kevesebb kamion nem lesz addig az utakon, ameddig a MÁV nem hozza meg azokat a döntéseket, ami a kőszállítást itt sínre tehetné. A helyiek már elviseltek sok mindent, a vasúti kőátrakót megépítettük, a bányákkal tárgyaltunk erről, a vasúti pálya is alkalmas erre – a MÁV egyik legsúlyosabb késésének tartom azt, ami az elmúlt hónapokban a Tarnamentén élők kárára történik. Ma a minisztérium képviselőit is tájékoztattuk, és kértük hathatós segítségüket a számunkra érthetetlen késlekedés kezelésében – fogalmazott szerdán Horváth László.

A MÁV Kommunikációs Igazgatósága már 2021. júniusában azt válaszolta portálunk érdeklődésére, hogy a Kál-Kápolna–Kisterenye vasútvonalon, ahol a verpeléti állomás található, a megrendelések függvényében jelenleg is közlekednek tehervonatok. Nem kell tehát újranyitni, mert a műszaki állapota alkalmas a szállítási igények kielégítésére. A vasúti pályát folyamatosan felügyelik, a karbantartási munkákat ütemezetten elvégzik.