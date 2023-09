Ahogy arról portálunkon is hírt adtunk, többezer darázs hemzsegett a hálószobában, sőt még az ágyneműben is, de a plafont is átszakította a rengeteg rovar. A házban egy édesanya neveli a kisgyerekeit, eleinte csak furcsa zajt hallottak, aztán mindent elárasztottak a darazsak. Annyira megijedtek, hogy azonnal elmenekültek otthonról.