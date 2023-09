"Az 1953. július 26-i amnesztiarendelet, valamint a Minisztertanács határozata megszüntette az internálások és kitelepítések intézményét, valamint felszámolta a táborokat. Recsken a legutolsó rabok 1953. szeptember 23-án hagyhatták el a tábort. Minden szabadulóval egy titoktartási nyilatkozatot írattak alá arról, hogy senkinek nem beszélnek a táborról és az ott történtekről. Az emberek emlékezetéből azonban nem lehetett kitörölni az ott átélt borzalmakat. Az 1956-os forradalom után emigráló Faludy György megírta a Pokolbéli víg napjaim c. önéletírását (1962), de Nyugaton megjelentek Sztáray Zoltán és mások visszaemlékezései is. Itthon először az egykori recski rab, Böszörményi Géza és felesége, Gyarmathy Lívia Recsk c. dokumentumfilmje (1989) emelte ismét a köztudatba a kényszermunkatábort, amely így válhatott a kommunista diktatúra erőszakszimbólumává, magába sűrítve a terror és az elnyomás lényegét, annak minden eszközével, kegyetlenségévek, embertelenségével együtt" - áll az ÁBTL oldalán megjelent bejegyzésben.