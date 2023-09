Túl sok a stressz, a feszültség? Félelemekkel, szorongással küszködik? Ennek feloldására létezik egy alternatív segítség: a kineziológia. De mit is jelent ez a viszonylag új módszer? Olyan alternatív képesség-, készség- és személyiségfejlesztő lehetőséget, mely az izomtesztelést, mint eszközt használja arra, hogy feltárja a múltbeli lelki sérüléseket, téves viselkedésmintákat. Kideríthető, hol vannak egyensúlytalanságok a testben, és az alkar izmaira enyhe nyomást gyakorolva helyreállítható a test energetikai egyensúlya, beindítva a szervezet öngyógyító mechanizmusát. Ezáltal a jelen és múltbeli stresszt is képes oldani. Szabó-Homa Sára kineziológus saját betegségéből felgyógyulva kezdett érdeklődni a kineziológia iránt, és mára már sikeresen alkalmazza, kezelései során a One Brain módszert használva. Hogy milyen problémákkal érdemes kineziológushoz fordulni, többek között ezekről beszélgettünk podcastunkban.

A teljes adást itt hallgathatod meg:

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!