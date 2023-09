Túramanók fedezték fel idén is a Bükk élővilágát – olvasható a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján.

Az egy hetes napközis tábort a természet iránt érdeklődő 8-12 éves gyermekek a közelmúltban élvezhették.

A Felsőtárkányi-tó élővilágának felfedezésével telt az első délelőtt. Ez a hely a kétéltűek közül, a barna varangy fontos szaporodó helye. Az ebihalak többsége már végtagokat növesztett, de néhány átalakulóban lévő egyedet azért még sikerült megfigyelniük a sekély parti részen. A mintavételben és határozásban a közkedvelt guruló laboratórium, a Vidra Verda és vezetője Csákiné Dobos Laura környezeti nevelő volt segítségre. A gyerekek csapatokat alkotva igyekeztek minél több élőlényt halászni a mintavevő edénybe. A kisebb verseny megfelelő motivációként szolgált ahhoz, hogy a legeredményesebb csapat 13 különböző fajhoz tartozó makrogerinctelen élőlényt határozhasson meg. Ezeket aztán kinagyítva, nagy képernyőn is megfigyelhették. Délután sem „jöttek ki a vízből”, egy ősi mesterséget, a papírmerítést próbálhatták ki, mely nagyszerű lehetőséget kínál a hulladék papír újrahasznosításához.

Kedden – a tábor nevéhez hűen – túracipőt húztak a résztvevők és Felsőtárkányból Noszvajra gyalogoltak át. A természetközeli, holtfákban gazdag bükköst elhagyva a Várhegy déli oldalán ereszkedtek le úti céljuk felé. Útközben, az Attila-kútnál Bodzás János természetvédelmi őrrel volt találkozójuk. János a madárgyűrűzés rejtelmeibe avatta be a túrázókat, a közelben felállított madárhálóknak köszönhetően.

Szerdán kisvonattal egészen a Stimecz-házig zakatoltak a felújított, nyitott vagonokkal. A végállomástól a tanösvényen keresztül értek el a Vörös-kői karsztforráshoz, mely nagy örömükre még működött. Útközben kétszer is elkapta a csapatot a zivatar, de ez nem szegte kedvét a Túramanóknak, sőt, még nagyobb lelkesedéssel fogtak hozzá a kemencében sült pizza elkészítéséhez. Nem is maradt éhesen senki, alkonyatkor pedig jóllakottan várták a denevérek érkezését. A tóparton felállított hálóba öt különböző faj is berepült, Gombkötő Péter zoológiai referens érdekfeszítő előadásán a denevérek mellett a kérdések is repkedtek. Igen későre járt már, mikor kénytelenek voltak takarodót fújni.