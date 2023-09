Podcast-sorozatunk legújabb felvételén Nagy Gábor gyöngyösi zenésszel, zeneszerzővel, karnaggyal, kántorral beszélgettünk abból az alkalomból, hogy a barátaival alakított Sound of Spirit Énekegyüttes – amelynek a művészeti vezetője – idén ünnepli a 10. születésnapját. A fiatal művész részletekkel szolgál az énekegyüttes elmúlt évtizedének kulisszatitkairól, továbbá arról, hogy különleges koncerttel készülnek az októberi jubileumi fellépésükre. Nagy Gábor olyan érdekességekről is beszél, mint az, hogy már 13 évesen templomi kántor volt, és elmeséli, hogyan történt meg, hogy egy misén ő játszott orgonán a vatikáni Szent Péter Székesegyházban. Visszaemlékszik többek között arra is, hogyan lett úrrá az izgatottságán, amikor 21 évesen ő vezényelte Gyöngyös egyesített kórusát az Omega Oratórium Fő téri előadásán.

A teljes adást itt hallgathatod meg:

