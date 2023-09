– Lesznai Anna költői, írói, meseírói publikált és publikálatlan szellemi öröksége mellett hatalmas képző- és iparművészeti életművet hagyott hátra – mondta sajtótájékoztatón kedden H. Szilasi Ágota, a Dobó István Vármúzeum gyűjteményi osztályvezetője. Mint mondta, Hatvany Lajos unokahúga a Nyugat íróival, köztük Ady Endrével is szoros barátságot ápolt, a költő méltatta, társának tartotta a művészetben. Számos verseskötetét illusztrálta is. Lesznai Anna A Nyolcaknak nevezett avantgárd művészcsoport vendégtagja is volt. Világát egyre többen ismerik, s október 13-tól az egriek és a városba látogatók is megismerhetik, ugyanis a Ziffer Sándor Galériában tárlat nyílik művészetéről, amelyet egészen jövő május végéig megtekinthetnek.