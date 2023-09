Társasjátékból és gyermek nevetésből nem volt hiány a Dobó téren péntek délután. A Bródy Sándor Könyvtár második alkalommal rendezte meg Társas Pikniket. Az eseményre délután három órától várták a társasozni vágyó kicsiket és nagyokat, akik egészen este fél hétig élvezhették a kedvükre való játékokat. Lehetett választani kártyákból, társasjátékokból és könyvekből is. A szervezők tettre készen és kedvesen segítettek mindenkinek, akik érdeklődve érkeztek a helyszínre. Babzsákok, asztalok, székek és párnák nyújtottak kényelmet a játékosoknak.

A gyermekek nagyon sok játékot ki tudtak próbálni

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

A helyszínen beszélgettünk Szabó Eszterrel, aki a Bródy Sándor Könyvtár könyvtárosa. Elmondta portálunknak, hogy a könyvtárban már két éve van lehetőség könyvek mellett társasjátékok kölcsönzésére is.

– Ez mindenki számára szól, könyvtárunkban több száz társasjátékból álló gyűjtemény várja az érdeklődőket, melyeket évi bérlettel egy hónapra tudnak kikölcsönözni. Most a Dobó térre ízelítőként minden fajtából hoztunk ki – nyilatkozta Szabó Eszter, aki nagy örömmel, segítőként volt jelen az eseményen.

A gyermekek körül vették az asztalokat és annyi játékot próbáltak ki, amennyit csak tudtak. Csatlakoztak hozzájuk a szüleik, valamint a könyvtárból érkező dolgozók is.

– Ismerősök vagyunk a Bródy könyvtárban, szoktuk használni a kölcsönzési lehetőséget is, úgyhogy nagyon megörültünk ennek a kis kitelepülésnek. Éppen erre sétáltunk és fagyiztunk, amikor a kisfiam észrevette, hogy itt készül valami, úgyhogy azóta is itt játszunk. Nagyon hasznosnak tartom a társasjátékokat, mert amellett, hogy jó kedvben telik az idő, fejleszti és tanítja is a gyermekeket – nyilatkozta portálunknak Répásiné Balogh Éva, aki kisfiával kártyázott a téren.