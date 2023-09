– A Norma Alapítvány a véradók számára hozott ajándékokkal is hozzájárult a véradónap sikeréhez. Minden 18 és 65 év közötti véradót vártunk, aki úgy érezte, szeretne és lehetősége is van segíteni. Az első három órában 36-an nyújtották a karjukat. Civil véradást évente két alkalommal, tavasszal és ősszel szoktunk szervezni. A rendszeres véradók mellett, szerencsére, sok új donor is megjelenik ilyenkor. Elsősorban azokra gondolok, akiknek az ideje csak alkalmanként engedi meg véradásra jönni. Nem első véradók ők, de nem rendszeres donorok. Egyelőre a fiatalok közül kevesen voltak, hiszen iskolaidőben vagyunk, bízunk benne, hogy délután többen fel tudnak keresni bennünket. Egészségügyi korlátozások szerencsére nincsenek, még a tigrisszúnyogok miatt sem. Reméljük, ez így is marad – részletezte Verébné Godó Ildikó.

A gyöngyösi Hliva Mária rendszeres véradó, most is örömmel jött.

– Segítő szándékkel jöttem vért adni, de a saját egészségem érdekében is. Azt gondolom, mindenkinek jót tesz a véradással járó "vérfrissítés". Igyekszem minden alkalmat megragadni, hogy vért adhassak. Amint elérkezik a Pelikán-nap, tehát lejárt az előző véradástól számított kötelező várakozási idő, máris azt keresem, hol adhatok vért – közölte Hliva Mária.

Civil véradás legközelebb az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen lesz szeptember 15-én.