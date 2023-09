– A gyümölcs leszedésétől az egész folyamatot megismerhetik a tangazdaságban. A 3-6 éves korosztálynál nagyon fontos a tapasztalatszerzés, az, hogy élőben lássák és saját kezükkel megfoghassák a gyümölcsöt – hangsúlyozta a tagóvodavezető.

Az ovisok igazán komolyan vették a feladatot

A birtokigazgató portálunknak elmondta, nehéz évjárat az idei, mert sok volt a csapadék.

– Növényvédelmi szempontból sok kihívást jelent ez, de sikeresen megvédtük a termést, szép a szőlő és nem is kevés. Minden fajtán szép egészséges a gyümölcs. Nagyjából 2 hete kezdtük a szüretet a fehér, illatos korai fajtákkal. Most a hagyományos egri fajtákat kezdtük, ilyen a leányka, az olaszrizling, a chardonnay és rozé alapanyagok. A szüret eltart egészen sokáig Egerben, hiszen sok fajtával dolgozunk, ez pedig sokféle bort jelent. Egy superior bikavér alapanyagot egészen későn, október végéig is szüretelhetünk. A hallgatókat már első éves koruktól bevonjuk a gyakorlati munkába, hiszen rögtön a szüret idején kezdődik a tanév. Úgy gondoljuk, fontos, hogy rögtön az elején megtapasztalják a munkát testközelből, megismerjék a borkészítés gyakorlatát, hogy milyen végeredményt milyen módszerrel tudunk elérni. Az elméletet sokszor párhuzamosan vagy később tanulják, de egy alapképzéses hallgató 3 szüretet kísér végig tanulmányai során, így egyet sem szabad elszalasztani – ismertette Hegyi Ádám.