Az ünnepelt lánya, Szántói Józsefné portálunknak elmondta, édesanyja dolgozott az erdészetnél, majd 25 évig az egri finomszerelvénygyárban szerelőként.

– A 25 év után nyugdíjba ment, s nagyon büszke rá, hogy kiváló dolgozó elismerést is kapott ezidő alatt. Nyugdíjas évei alatt – amíg az egészségi állapota engedte – szívesen hódolt a szenvedélyének, a kertészkedésnek. Gyönyörű, hatalmas bokrokban nőttek a kertjében a muskátlik és a krizantémok is mindig nagyon szépek voltak, ezeket édesapám sírjára hordta a temetőbe. Festeni és főzni is nagyon szeretett – jegyezte meg Szántói Józsefné.

Kovács Vincénének két gyermeke, négy unokája és öt dédunokája van. Születésnapját családja körében ünnepli meg a hivatalos köszöntő után.