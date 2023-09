Mihalik Béla Vilmos, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa tartotta az első előadást, mely a török kiűzését követően az egri társadalommal foglalkozik 1687-1746 között időszakot vizsgálva. Kutatásai a XVII-XVIII. századi Egri Egyházmegyéhez kapcsolódnak, két könyve is megjelent már ebben a témában, s az egyik fejezetben foglalkozott a visszafoglalt Egerrel is, és ezt a korábbi kutatást folytatta tovább, így lett a csütörtöki előadásának témája is ez.

– Azt vizsgálom, hogy kik voltak azok az emberek, azok a társadalmi csoportok, akik újranépesítették Eger városát a török kiűzését követően, kik építették újjá a majdnem száz éves török uralom után a várost. Van két nagy csoport, akik gyakorlatilag helyben maradtak, az egyik a muszlim lakosság, nekik a helybenmaradásuk feltétele az volt, hogy katolizálniuk kellett, a másik csoport pedig az úgynevezett rác-csoport, akik görög ortodoxok voltak, s valójában ez egy etnikailag nagyon vegyes, délszláv és balkáni eredetű csoport volt. Melléjük érkeztek magyarok, németek. A magyarokról azt lehet tudni, hogy elsősorban a régió vármegyéiből jöttek, például Hevesből, Borsodból, a Jászságból és Nógrádból érkeztek a legtöbben, ezt a katolikus anyakönyvekből lehet tudni – mondta el portálunknak Mihalik Béla Vilmos. Arról is beszélt, hogy társadalmi foglalkozás tekintetében akkoriban volt egy földműves réteg, egy egyre gazdagodó kézműves és egy hivatalnoki réteg is, akik letelepedtek Egerben. A katolikus egyház pedig fokozatosan visszatért abban az időben.

Csütörtökön számos Eger történelméről szóló előadást hallgathattak még meg a konferencia résztvevői.