Ez az olvasónk vetette fel azt a problémakört is, hogy a termelők "adóznak" a hegyközségnek terület és a megtermett szőlő mennyisége után is. Évekkel ezelőtt még megtörtént, hogy a befolyt pénzekből utakat tartottak karban, tettek rendbe, mára már ez sincs, csak a bürokrácia. Gyakran nem esik egybe például a hegyközség által megadott szedési időpont azzal, amikor a felvásárló hajlandó megvenni a szőlőt. A borászok – tisztelet a kivételnek, mint például a Szent Andrea Pincészet – visszaélnek azzal, hogy a szőlőt muszáj leszedni, és ha már lent van, mert romlandó, bármilyen nyomott áron is, de eladni is kénytelenek.