Csütörtökön jelent meg a MICHELIN Guide Hungary 2023-as kiadása, amely kiemeli a legjobb éttermeket az országban. A kiadvány 75 éttermet mutat be, egy olyan konyhát is beleértve, amely most nyerte el a MICHELIN Green Star elismerést, egy másikat, amely Bib Gourmand minősítést kapott, valamint 14 további újonnan ajánlottat.

A Guide idén összesen 75 éttermet ajánl, amelyekből 28 Budapesten található, 47 pedig vidéken. Ezekből 2 a kétcsillagos, 7 az egycsillagos, 7 a Bib Gourmand minősítéssel rendelkező étterem – utóbbiak közül egy most került először a kiadványba –, és 59 az egyéb ajánlott étterem, melyekből 14 első alkalommal kerül bemutatásra. 5 étterem emellett elnyerte a MICHELIN Green Star minősítést – ezek közül egy az idén első alkalommal kitüntetett.

– Mivel nem csupán Budapesten, de az egész országban nyomon követjük az izgalmas gasztronómiai fejlődést, örömmel jelentjük be, hogy 14 új éttermet mutatunk be a MICHELIN Guide Hungary második kiadásában – emelte ki Gwendal Poullennec, a MICHELIN Guide nemzetközi igazgatója. A 2023-as kiadvány méltatja a jelenlegi kínálat kulináris változatosságát, és a bemutatottak közül egy éttermet Bib Gourmand minősítéssel ismer el kiváló értékkel bíró konyhája alapján, egy másikat pedig MICHELIN Green Star elismeréssel jutalmaz a fenntarthatóság érdekében tett fantasztikus eredményeiért.

A kiadványban szerepel az egri Macok is, mely Bib Gourmand minősítést kapott, ezt a díjat visszafogott árakkal társított kiváló konyhájáért adományozták.

A MICHELIN Green Star a szakma előterébe emeli ki az éttermeket, amikor a fenntartható gasztronómia érdekében bevezetett gyakorlatokról van szó. Ezek között megtalálható az otthon termesztett és helyi termelésű alapanyagok, valamint a megújuló energia használata, a szénlábnyomuk csökkentése, az európai textilek és a helyben készült kerámiák alkalmazása. Green Star, azaz Zöld csillagot kapott idén a poroszlói Graefl Major Kétútköz is.

A MICHELIN Guide etalon a gasztronómiában. Most pedig új sztenderdeket állít fel a szállodák számára. Keresse fel a MICHELIN Guide weboldalát, vagy töltse le az ingyenes alkalmazást iOS vagy Android rendszerre, hogy felfedezhessen minden éttermet a válogatásban, és foglalást indítson egy felejthetetlen szállodába. A teljes 2023-as magyarországi válogatás elérhető a MICHELIN Guide weboldalán és az ingyenes iOS és Android alkalmazásokban.