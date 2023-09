Dr. Latorcai Csaba miniszterhelyettes, a KDNP főtitkára képviseletében Daróczi László főtanácsadója köszöntötte a vendégeket. Hangsúlyosan köszönte azt a kiállást, amellyel a parádiak támogatják és külön önkormányzati határozatban állnak ki a kormány gyermekvédelmi intézkedései mellett.

Ezt követően a rendezvény apropójáról beszélt: „Parád életében kiemelkedő dátum az 1893-as esztendő, amikor megnyitotta kapuit a ma is jól működő Erzsébet Szálló. Szintén 130 évvel ezelőtt adták át a víz-gyógyintézetet, és ezzel együtt a fürdői részen elkészült a teljes körű vízi-közmű hálózat is. E kerek évforduló előtt is történt már jelentős fejlesztés a település életében, mégpedig, amikor 1883-ban kiépült a Klarissza-forrás, amelynek vize a vashiányos állapotokra igen jótékony hatással van. A forrás a modern medicinák korában is közkedvelt és napjainkban is nagy látogatottságnak örvend.”