Az erdészeti szakiskola is jelent volt a nyílt napon, így a gyerekek megismerhették az intézményt is. Volt sportbemutató, vadászkutyák, méhész, a legnépszerűbbnek pedig az erdei melléktermékek állomás bizonyult, ahol különféle szörpöket, lekvárokat, gyümölcsöket találhattak. A szakemberek az erdőlátogatás szabályaival is megismertettek mindenkit, de láthatóak voltak erdészeti gépek, és különböző fatermékek.