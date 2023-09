Tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Mátrai Erdészeti Nyílt Napot a Vadas Jenő Erdészeti és Vadgazdálkodási Szakképző Iskolában. A rendezvényen résztvevő gyerekek a különböző sátrakban az erdők flórájával és faunájával ismerkedhettek, emellett játszhattak is, hiszen leveleik, vagy éppen kérgük mintázata alapján kellett fölismerniük a fákat. Az egyes növények terméseivel is játszhattak a diákok, volt vadászkutyás bemutató is.