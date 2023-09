Pétervásárán szombaton hatodik alkalommal rendezték meg a város legnagyobb közösségi rendezvényét, a Térünnepet a városháza előtti téren. Minden vendégnek bőven jutott látnivaló, élmény. Délután két órától Eged István polgármester nyitotta meg a rendezvényt és köszöntötte a résztvevőket, majd a város büszkeségei, az óvodások és az iskolások léptek színpadra. Délután háromtól négy nemzet – Románia, Szerbia, Szlovákia és Magyarország – legerősebb emberei mérték össze tudásukat. Mázsás kőgolyókat raktak, háromszáz kilós gumiköpenyeket forgattak, több mint háromszáz kilós lengősúlyt cipeltek. A főszervező, Fekete László, Magyarország legerősebb embere volt. A gyermekes családoknak is bőven jutott minden szórakoztató élményből. Nap közben játékokkal, ügyességi versenyekkel, kézműveskedéssel várták őket a szervezők. Sokan élvezték a traktoros városnézést is, és a helyi és környékbeli kézművesek portékái is kelendőek voltak.