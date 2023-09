Gazdag program fogadta pénteken és szombaton a Gyöngyössolymosra látogatókat és a helyieket a Solymosi Hagyományok Hétvégéjén. Az eseménysorozat szlogenje, az Ízek, borok és értéknap jól tükrözte a rendezvények sokszínűségét.

Péntek délelőtt a Helyi Értéktár Bizottság által nyilvántartásba vett értékek közül ismerkedtek meg iskolások a templom, a Pincésmalom, az Emlék és Alkotóház valamint a Borospince és Udvarház csodáival. Ezt követően kézműves foglalkozásokra és vetélkedőre került sor a Kerekgyepen. A délelőtti program ebéddel és jó hangulatú beszélgetésekkel zárult. Délután az idén 10 éves gyöngyössolymosi hímzőszakkör legszebb alkotásaiból nyílt szemet gyönyörködtető kiállítás a művelődési házban. A szakkör tagjai bemutatót is tartottak a hímzés mesterfogásaiból, amelyeket bárki kipróbálhatott. A tárlat megnyitása után a népes vendégsereg dalra is fakadt: a Gyöngyössolymosi Asszonykórus a solymosi és környékbeli déldalokból nemcsak előadott egy csokorravalót, de tanította is azokat a publikummal. Mindezt kiegészítette a tájjelegű borok és ételek kóstolója.