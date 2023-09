Bemutatkozott a Sikeres Hevesért Mozgalom pénteken a Hevesi Művelődési Központban. A mozgalom indul a 2024-es önkormányzati választáson, minden körzetben indítanak majd jelöltet, és polgármester-jelöltjük is lesz.

Sajtótájékoztatójukon Balázs Ferenc elnök elmondta, a mozgalom nem új szervezet, már 2013-ban elkezdte működését, sok programmal vetették észre magukat. 2014 óta viszont háttérbe vonultak, idén nyár végén újultak meg. Árvainé Lassú Rita alelnök hozzátette, céljuk, hogy aktívan tevékenykedjenek, fontos programpontjuk a környezetvédelem, a kulturális élet színesítése.

Ollári-Vadon Mihály, a mozgalom alelnöke, polgármester-jelölt elmondta, minden körzetben állítanak jelöltek, listájuk vegyes összetételű, férfiak, nők, idősebbek, fiatalabbak vannak köztük, s végzettségüket tekintve is változatos a felosztás.

– Ez így kerek, s a következő hónapokban be is mutatjuk őket – emelte ki.

A mozgalomról szólva elmondta, függetlenek, nem úgy mint a mostani városvezetés, nagy hangsúlyt fektetnek majd a kommunikációra, az információáramlásra.

– Minden lehetséges platformot használunk majd. Erre egy ellenpélda, a város honlapja. Átláthatatlan, nem informális, ezen is változtathatnánk – részletezte.

Programjuk fontos alappillére még a közrend és a közbiztonság fejlődése, ezt kiemelt helyen kívánják kezelni.

– Megemlíteném még a munkahelyteremtés fontosságát is. Az önkormányzatnak ebben is elmaradásai vannak, kevés konkrét lépés történt ezen a téren is. Ehhez hozzátartozik a helyi vállalkozókkal való kapcsolat erősítése is, erre is hangsúlyt kell fektetni – mondta.

Végül kiemelte, a következő hetekben folyamatosan jelen lesznek majd, programokat szerveznek, és megismertetik jelöltjeiket és a polgármester-jelöltet a helyiekkel.