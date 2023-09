Bérczessy András 15 éven át dolgozott a TV Eger munkatársaként, melynek ügyvezető igazgatója is volt. Vezetése alatt számos fejlesztést vitt véghez. 10 éve viszont már a Szent István Rádió és Televízióhoz köti a munkája, melynek igazgatója és főszerkesztője. Az eltelt évek alatt ott is több újítást vezetett be, pl. az internetes megjelenések korszerűsítése, applikációk fejlesztése, vagy épp az ifjúsági médiaműhely létrehozása. Munkájában a legfontosabbnak az értékteremtést, értékmegőrzést tartja szem előtt. Podcastunkban többek között ezekről beszélgettünk, de szó esett családról, gyereknevelésről, és arról, jut-e ideje a hobbijaira.

A teljes adás itt hallgatható meg:

