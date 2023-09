Péntek este kezdődött, és vasárnap hajnal kettőig tart Nagyrédén az idei szüreti napok programdömpingje. A nyitónap estéjén borkóstolóra várták a vendégeket, akik a markazi Kovács Pince 6 tételes kínálatával ismerkedhettek meg. A jó hangulatról Báder Ernő és zenekara gondoskodott.

Szombaton a legfrissebbek az főzőverseny résztvevői voltak, ők bográcsos egytálételek készítésében mérték össze a tudásukat. A legkisebbeket is várták már 10 órára, hiszen ekkortól egészen délután hatig rótta a dottó kisvonat a falunéző köröket. Két menet között bőrkarkötő készítésre, agyagozásra, fafaragásra volt lehetőség. Déltől népi játékok és ugrálóvár is várta gyerekeket. Kora délután a Hórihorgas Hujákolók a Sárkányármány produkcióval pezsdítették fel a hangulatot. A gólyalábasok és óriásbábok műsorát gyerekkoncert követte a Manókkal és lufihajtogatással. Mindeközben Aszalós Hajnalka várta a gyermekeket arcfestéssel. Buborékvarázs is volt, s az íjászatot is ki lehetett majd próbálni. A csillámtetoválás, édesség- és játékárusok csecsebecséi, a vattacukor, a popcorn, a kürtőskalács, az óriás palacsinta már mind csak hab volt a tortán.

A nagyszínpadon népdalkörök megmutatkozása kezdődött a délelőtt második felében. A házigazda Nagyrédei Asszonykórus mellett a vendég csoportok – a Búzavirág Asszonykórus Gelénesről, a Gyöngyöshalászi Népdalkör, a Hévízgyörki Asszonykórus és a Gyöngyöspatai Hagyományőrző Népdalkör – is színvonalas előadással szórakoztatták az egyre növekvő számú közönséget.