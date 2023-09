– A tragikus események után azt gondoltam, nem szabad abbahagyni. Az Omega 2020. novemberében megjelent utolsó nagylemeze, a Testamentum csak stúdióban hangzott el, illetve ha valaki megveszi, meghallgathatja CD-n. Arra gondoltam, ezt valamilyen módon színpadra kellene állítani. Ez az elhatározás volt az, ami már Őriszentpéterig is elvezetett, ahol tavaly augusztusban megcsináltuk az Omega 60. évfordulós koncertjét. Arra már úgy állítottuk össze a programot, hogy a későbbiekben az lesz a váz. Azóta is ezzel foglalkoztunk, mert nincs mese, a közönség elé kell vinni az album anyagát – csak akkor lesz igazán valós a történet, ha élőben is elhangozhat. A stúdióanyag élőben való megfelelő visszaadásának annak idején Mecky volt az igazi atyja. Hogy nélküle és a többiek nélkül valamilyen szinten hiteles tudjon lenni az előadás, ez csak a reményünk. Én megpróbálom, de többiek is, akik nem is Omega tagok voltak. Ezért is tartott ilyen sokáig a színpadi megjelenésünk. Gyakorlatilag most érkeztünk el odáig, hogy az Omega Testamentummal elkezdtünk koncertekben, turnéban gondolkodni – részletezte Debreczeni Ferenc.