A szerdai Civil Infora rengeteg civil szervezet képviselője érkezett, akiket elsőként dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő köszöntött.

– Ahol dolgoznak, az olyan része a magyar mindennapoknak, amelyik valahol kapcsolódik a magyar kultúrához, legyen az természetjárás, sport vagy egészségügy, s még sorolhatnám. Mind-mind a magyar kultúra fennmaradását szolgálják, s ennél fontosabb ma nincs. A kormány is sokat tesz a civil szféráért, évről évre nagyobb összeggel támogatja a civileket – mondta.

Dr. Juhász Attila Simon, a Heves Vármegyei Önkormányzat elnöke hozzátette, többször találkozik a civilekkel.

– A települési önkormányzatok mindig számíthatnak önökre, mindig az élvonalban vannak, ha segíteni kell. Hatalmas különbségek vannak a civil szervezetek között, vannak akik mások érdekeit szolgálják, s vannak, akik saját településeikért, közösségükért dolgoznak. Jó munkát önöknek! – emelte ki.

Veres Zoltán, a Heves Vármegyei Kormányhivatal igazgatója is szólt az érdeklődőkhöz.

– Globalizálódó világban élünk, melynek vannak előnyei, de hátrányai is. Teljesen más értékközpontú épít ez a globalizálódó világ, s pont ezért fontos, hogy megtartsuk a tradicionális társadalmi értékeket meg tudjuk tartani. Ezt általában jól megérzik a civilek, ők a helyi közösség érdekét helyezik előtérbe, s nem az egyénieket – hangsúlyozta.

Őket követően Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkára tartott előadást a civil területet érintő aktualitásokról. Elsőként két pályázati lehetőséget mutatott be. Az egyik a Városi Alap, melynek célja, hogy az 5000 lélekszám feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhetnek. Ezt már kiírták, jelentkezni október 2-ig lehet.

– A másik a Nemzeti Együttműködési Alap, melynek keretösszege 14 milliárd forint, ez három milliárddal több mint tavaly. A pályázat célja, hogy a civil szervezetek alapcélja szerinti közösségteremtő, a hatókörükbe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységükhöz kapcsolódó működési költségeiket támogassa. A működési költségek mellett lehetőség van támogatást igényelni szakmai programok megvalósításához is – részletezte.

Heves vármegyei adatokat is érintett. Mint mondta, 1099 egyesület, 573 alapítvány van itt, összes éves bevételük 11,8 milliárd forint. A vármegyei civil szervezetek 1129 embert foglalkoztatnak, 8605 önkéntes tevékenykedik náluk, hangzott el.

– Annak a civil életnek a támogatására vagyunk elkötelezve, amiről azt gondoljuk, hogy érték- és közösségteremtő – zárta gondolatait Szalay-Bobrovniczky Vince.