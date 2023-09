Szüreti mulatságot tartottak szombaton Gyöngyöspatán, amely a hagyományos felvonulással vette kezdetét. A népviseletbe öltözött lányok, asszonyok is lóhátra pattantak, felvonult a Gyöngyöspatai Hagyományőrző Népdalkör is.

A programban helyet kapott a Gyöngyöspatai Bokréta Óvoda és Bölcsőde műsora, de fellépett a gyöngyöstarjáni, gyöngyöshalászi és a szücsi népdalkör is. Ellátogatott a pataiakhoz az Egri Vitézlő Dalkör s a Csili Művelődési Központ Népdalköre is a fővárosból. Szintén fellépett a Gyöngyöspatai Citeraegyüttes s a helyi hagyományőrző népdalkör valamint az egri majorettek és Szihalmi Fúvós Zenekar is.

Játszott a Márványos Zenekar és Felföldi Máté és Barátai. Volt arcfestés, csillámtetoválás, ugrálóvár este pedig koncerttál zárul a nap.