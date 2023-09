A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campusa ad otthont a szerdán 23. alkalommal elkezdődött Risk Factor of Food Chain elnevezésű nemzetközi vándorkonferenciának. Géczi Gábor, a MATE gödöllői Szent István Campus egyetemi docense, a konferencia egyik szervezője beszélt portálunknak az élelmiszerlánc kockázati tényezőivel foglalkozó három napos eseményről.

– A péntekig tartó rendezvény célja, hogy a nyitrai Slovak University of Agriculture, továbbá a lengyelországi University of Rzeszów, valamint a szintén lengyel Pedagogical University Krakow, és természetesen a vendéglátó MATE hallgatói, kutatói, partnerei bemutathassák legújabb kutatási eredményeiket. A konferencia emellett a hallgatók és kutatók számára kapcsolati lehetőséget biztosít. Az előadások között szerepelnek többek között környezetvédelemmel, ökológiával és élelmiszertudománnyal kapcsolatos témák, és fókuszban lesz az emberi egészséget fenyegető veszélyek széles skálája is – részletezte Géczi Gábor.

Mint megtudtuk, a konferencián az előzetes regisztráció alapján több mint 70-en vesznek részt. Érkeztek érdeklődők és előadók Szlovákiából, Lengyelországból és Olaszországból is. A Magyarországon tanuló külföldi PhD-hallgatóknak köszönhetően 4 földrész 10 országa – Brazília, Dél-Afrika, Ghána, Lengyelország, Magyarország, Marokkó, Olaszország, Szíria, Szlovákia, Tunézia – képviselteti magát a péntekig elhangzó 50 prezentációval. A megnyitón dr. Bujdosó Zoltán, a gyöngyösi campus főigazgatója is köszöntötte a részvevőket.